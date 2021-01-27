Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врач-инфекционист заявил о невосприимчивости половины жителей Москвы к COVID-19
Спорт
Итальянская «Фиорентина» сообщила о трансфере Кокорина
Мир
Инвесторы США подали коллективный иск на AstraZeneca за сокрытие данных
Общество
В России за сутки выявили 17 741 новый случай COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на углубленный диалог с США по вооружениям в ближайшие 5 лет
Мир
Армяне и белорусы смогут посещать РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19
Общество
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную монету с Георгием Победоносцем
Общество
Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток на фоне COVID-19
Политика
Совет Федерации указал на нарушение свободы слова интернет-компаниями США

Глава OMV заявил о способности «СП-2» обеспечить энергетическую безопасность Европы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газопровод «Северный поток – 2» позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы в условиях снижающегося производства газа на внутреннем рынке ЕС. Об этом сообщил в среду, 27 января, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле на конференции European Gas Virtual.

Единство сомнения: что ждет «Северный поток – 2» в свете новых санкций
Скорее всего, газопровод достроят в этом году, говорят эксперты

«Так как производство газа на внутреннем рынке в Европе снижается, нам потребуются дополнительные объемы газа. Мы убеждены, что как минимум одна треть от объемов газа, которые будут требоваться Европе, будет поставляться по газопроводу «Северный поток – 2». Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — процитировали его в ТАСС.

Ранее, 25 января, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкая сторона не изменит свою позицию в отношении строительства газопровода. Он уточнил, что «Северный поток – 2» — это экономический, а не политический проект.

В тот же день лидер правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет подтвердил, что ФРГ не будет пересматривать свою позицию по проекту.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021