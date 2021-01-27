Глава OMV заявил о способности «СП-2» обеспечить энергетическую безопасность Европы

Газопровод «Северный поток – 2» позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы в условиях снижающегося производства газа на внутреннем рынке ЕС. Об этом сообщил в среду, 27 января, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле на конференции European Gas Virtual.

«Так как производство газа на внутреннем рынке в Европе снижается, нам потребуются дополнительные объемы газа. Мы убеждены, что как минимум одна треть от объемов газа, которые будут требоваться Европе, будет поставляться по газопроводу «Северный поток – 2». Этот проект поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность», — процитировали его в ТАСС.

Ранее, 25 января, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкая сторона не изменит свою позицию в отношении строительства газопровода. Он уточнил, что «Северный поток – 2» — это экономический, а не политический проект.

В тот же день лидер правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Армин Лашет подтвердил, что ФРГ не будет пересматривать свою позицию по проекту.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.