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В Москве отменили ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

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Ресторанам и клубам Москвы разрешается обслуживать посетителей после 23:00 со среды, 27 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, ситуация с коронавирусом в городе улучшается, что позволяет ослабить часть введенных ранее ограничений.

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«Отменяются ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором», — написал Собянин.

Также мэр столицы объявил, что требование о переводе сотрудников организаций на удаленку теперь носит рекомендательный характер.

«Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять удаленку — остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций», — отметил градоначальник.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, всё меньше граждан в столице восприимчивы к коронавирусу, поэтому катастрофы из-за послабления ограничений не будет. Он добавил, что после новогодних праздников не было резкой вспышки заболеваемости, а наоборот, наблюдается улучшение ситуации: тенденция к снижению числа заболевших, меньшее количество случаев госпитализаций.

«Всё меньшее количество восприимчивых людей в мегаполисе к коронавирусной инфекции. Все люди или имеют иммунитет, или уже частично привились от коронавируса, или имеют определенную невосприимчивость к этой инфекции», — приводит «РИА Новости» его слова.

Работа ночных заведений в Москве была ограничена с 13 ноября 2020 года.

Ранее, 25 января, Собянин заявил о спаде пандемии коронавирусной инфекции в Москве.

До этого, 21 января, градоначальник объявил о смягчении в столице ограничительных мер. Так, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Также была возобновлена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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