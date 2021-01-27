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Иммунолог указал на сложность для COVID-19 найти новых «жертв»

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Коронавирусу всё сложнее находить новых «жертв». Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов 27 января.

Успеть до весны: когда вакцинация сможет остановить эпидемию COVID-19
Серьезного снижения заболеваемости специалисты ожидают к маю

«Всё труднее вирусу найти новых «жертв»: не зараженных, не вакцинированных и не контактировавших с вирусом в любой форме», — сказал он «РИА Новости».

Специалист подчеркнул, что это естественный процесс развития любой эпидемии — «от гриппа до гепатита А».

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, фаза медленного роста заболеваемости COVID-19 в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.

Согласно прогнозу врача-вакцинолога Евгения Тимакова, заболеваемость и смертность от COVID-19 к середине весны может снизиться вдвое. Это будет происходить волнообразно, отметил он, из-за естественного снижения иммунитета после зимы.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 220 странах.

По данным Worldometer на 27 января, всего в мире выявлено свыше 100,8 млн заболевших COVID-19, скончались 2,1 млн человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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