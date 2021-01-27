Владимир Путин выдал поручения по продлению с США договора СНВ-3

Россия продлит с США Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на своих условиях. Стороны обменялись нотами о достижении договоренности. Владимир Путин сделал ряд распоряжений по работе над документом по документу, сообщает телеканал «Известия». В пресс-службе Кремля заявили, что процедуры завершат в ближайшее время. Договор СНВ-3, или ДНСВ, был подписан в 2010 году в Праге. Документ установил для сторон: лимит развёрнутых МБР — 700, лимит боеголовок для МБР — 1550, лимит пусковых установок — 800. Запрещено размещение СНВ вне территории страны. Закреплена связь наступательных вооружений и систем ПВО.

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