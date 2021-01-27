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Коммунальная авария оставила без тепла 11 жилых домов под Оренбургом

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В городе Гае под Оренбургом устраняют аварию на магистральной трубе, в результате которой без отопления остались 11 многоквартирных домов в районе проспекта Победы. Трубу прорвало сразу в трех местах.

По предварительным данным, причиной аварии стал перепад давления на тепломагистрали. В ликвидации последствий случившегося принимают участие более 20 человек и восемь единиц техники. Ситуацию контролирует региональное правительство, минстрой и администрация Гайского городского округа, пишет ресурс 56orb.ru.

3 января в городе Волжском Волгоградской области произошла авария на трубопроводе. Прорвало трубу с кипятком. Под воздействием пара и горячей воды разрушилась дорога, в яму упали пешеходы. Четверо мужчин были госпитализированы. Двое мужчин скончались. Расследование случившегося взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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