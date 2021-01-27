Врач-инфекционист заявил о невосприимчивости половины жителей Москвы к COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о том, что около 50% москвичей уже не восприимчивы в коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в среду, 27 января.

Тимаков отметил, что в части регионов страны около 60% населения не восприимчивы к COVID-19, а в некоторые других областях пока только 30% жителей.

«По Москве официальной статистики по данным таким нет. Но видя, как болеют, и если посмотрим вокруг, кто у нас заболел и проконтактировал, я думаю, процентов 50 (невосприимчивых к COVID-19. — Ред.) в Москве точно есть, если не больше», — рассказал Тимаков в разговоре с «РИА Новости».

В последние дни число новых случаев COVID-19 по РФ начало снижаться. Так, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки зарегистрировали 17 741 новый случай заболевания COVID-19 в 85 регионах.

Ранее в этот день заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал причину спада количества новых случаев COVID-19. По его словам, во время новогодних праздников россияне фактически соблюдали домашний режим, что и способствовало уменьшению количества случаев заболевания.

Несмотря на снижение числа заболевших, власти напоминают о необходимости носить маски и перчатки в офисах, магазинах и в транспорте. Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг, напомнил 27 января, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в столице продолжают действовать, несмотря на ослабление ограничений по COVID-19 в городе.

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