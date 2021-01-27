Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врач-инфекционист заявил о невосприимчивости половины жителей Москвы к COVID-19
Спорт
Итальянская «Фиорентина» сообщила о трансфере Кокорина
Мир
Инвесторы США подали коллективный иск на AstraZeneca за сокрытие данных
Общество
В России за сутки выявили 17 741 новый случай COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на углубленный диалог с США по вооружениям в ближайшие 5 лет
Мир
Армяне и белорусы смогут посещать РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19
Общество
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную монету с Георгием Победоносцем
Общество
Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток на фоне COVID-19
Политика
Совет Федерации указал на нарушение свободы слова интернет-компаниями США
Сюжет:

Врач-инфекционист заявил о невосприимчивости половины жителей Москвы к COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о том, что около 50% москвичей уже не восприимчивы в коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в среду, 27 января.

Тимаков отметил, что в части регионов страны около 60% населения не восприимчивы к COVID-19, а в некоторые других областях пока только 30% жителей.

«Снижение иммунитета длится полтора-два месяца после COVID-19»
Академик РАН Арег Тотолян — о детских антителах и о том, что делать, чтобы не заразиться сразу после вакцинации

«По Москве официальной статистики по данным таким нет. Но видя, как болеют, и если посмотрим вокруг, кто у нас заболел и проконтактировал, я думаю, процентов 50 (невосприимчивых к COVID-19. — Ред.) в Москве точно есть, если не больше», — рассказал Тимаков в разговоре с «РИА Новости».

В последние дни число новых случаев COVID-19 по РФ начало снижаться. Так, по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки зарегистрировали 17 741 новый случай заболевания COVID-19 в 85 регионах.

Ранее в этот день заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал причину спада количества новых случаев COVID-19. По его словам, во время новогодних праздников россияне фактически соблюдали домашний режим, что и способствовало уменьшению количества случаев заболевания.

Несмотря на снижение числа заболевших, власти напоминают о необходимости носить маски и перчатки в офисах, магазинах и в транспорте. Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг, напомнил 27 января, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в столице продолжают действовать, несмотря на ослабление ограничений по COVID-19 в городе.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021