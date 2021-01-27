Военнослужащие ЗВО поздравили с юбилеем 90-летнего ветерана

В Ленинградской области поздравили 90-летнего ветерана. Виктор Иванов участвовал в обороне блокадного города. Пенсионеру показали новейшие зенитные ракетные системы С-400, сообщает телеканал «Известия». Расчёты машин охраняют территорию вокруг Петербурга. В годы блокады Иванов помогал защищать Ленинград в десятилетнем возрасте. Подросток тушил на крышах зажигательные бомбы. В 1943 году мальчика наградили медалью «За оборону Ленинграда».

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