Появилось видео задержания блогера по делу о нападении на машину ФСБ

Появились кадры задержания TikTok-блогера Константина Лакеева (Костя Киевский) по делу о нападении на машину Федеральной службы безопасности (ФСБ) России во время незаконной акции 23 января в Москве. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 27 января.

На ролике видно, как сотрудники правоохранительных органов подходят к дому, где живут блогеры, входят в подъезд и задерживают молодого человека.

По данным телеканала, Лакеева задержали на территории так называемого TikTok-хауса — дома, в котором живут сразу несколько блогеров.

РЕН ТВ отмечает, что c сотрудники правоохранительных органов проверяют еще 12 блогеров из этой соцсети на причастность к случившемуся. Молодых людей доставили в отделение полиции для проверки личностей.

Ранее в среду в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве сообщили о задержании молодого человека 2002 года рождения. Отмечалось, что он причастен к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре в столице в ходе несогласованной акции 23 января. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Накануне СМИ сообщали, что сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников нападения на автомобиль ФСБ с номерами АМР и его водителя на Цветном бульваре во время несанкционированной акции в Москве. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

27 января СК также заявил о задержании мужчины 1984 года рождения. На Страстной улице в центре столице во время участия в несанкционированном мероприятии в минувшую субботу он несколько раз ударил находящегося при исполнении своих должностных обязанностей сотрудника Росгвардии. На допросе он полностью признал свою вину.

Решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения.

Ранее в среду сообщалось о задержании таксиста Валерия Евсина, подозреваемого в нападении на полицейского в ходе этой акции.

Незадолго до этого появился ролик, на котором видно, как силовики задерживают нарушителя порядка, а активисты набрасываются на сотрудника ОМОНа, валят его на землю и бьют ногами по голове.

Накануне стало известно, что СК возбудил 20 уголовных дел по итогам несанкционированных акций, прошедших в городах России 23 января. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

23 января в разных российских городах состоялись несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были в том числе несовершеннолетние. СКР 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В свою очередь в МВД России обещали расследовать и давать правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.