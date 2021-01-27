Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врач-инфекционист заявил о невосприимчивости половины жителей Москвы к COVID-19
Спорт
Итальянская «Фиорентина» сообщила о трансфере Кокорина
Мир
Инвесторы США подали коллективный иск на AstraZeneca за сокрытие данных
Общество
В России за сутки выявили 17 741 новый случай COVID-19
Мир
МИД выразил надежду на углубленный диалог с США по вооружениям в ближайшие 5 лет
Мир
Армяне и белорусы смогут посещать РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19
Общество
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную монету с Георгием Победоносцем
Общество
Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток на фоне COVID-19
Политика
Совет Федерации указал на нарушение свободы слова интернет-компаниями США

Появилось видео задержания блогера по делу о нападении на машину ФСБ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились кадры задержания TikTok-блогера Константина Лакеева (Костя Киевский) по делу о нападении на машину Федеральной службы безопасности (ФСБ) России во время незаконной акции 23 января в Москве. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 27 января.

На ролике видно, как сотрудники правоохранительных органов подходят к дому, где живут блогеры, входят в подъезд и задерживают молодого человека.

По данным телеканала, Лакеева задержали на территории так называемого TikTok-хауса — дома, в котором живут сразу несколько блогеров.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

РЕН ТВ отмечает, что c сотрудники правоохранительных органов проверяют еще 12 блогеров из этой соцсети на причастность к случившемуся. Молодых людей доставили в отделение полиции для проверки личностей.

Ранее в среду в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве сообщили о задержании молодого человека 2002 года рождения. Отмечалось, что он причастен к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре в столице в ходе несогласованной акции 23 января. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Накануне СМИ сообщали, что сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников нападения на автомобиль ФСБ с номерами АМР и его водителя на Цветном бульваре во время несанкционированной акции в Москве. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

27 января СК также заявил о задержании мужчины 1984 года рождения. На Страстной улице в центре столице во время участия в несанкционированном мероприятии в минувшую субботу он несколько раз ударил находящегося при исполнении своих должностных обязанностей сотрудника Росгвардии. На допросе он полностью признал свою вину.

Решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения.

Ранее в среду сообщалось о задержании таксиста Валерия Евсина, подозреваемого в нападении на полицейского в ходе этой акции.

Незадолго до этого появился ролик, на котором видно, как силовики задерживают нарушителя порядка, а активисты набрасываются на сотрудника ОМОНа, валят его на землю и бьют ногами по голове.

Накануне стало известно, что СК возбудил 20 уголовных дел по итогам несанкционированных акций, прошедших в городах России 23 января. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

23 января в разных российских городах состоялись несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были в том числе несовершеннолетние. СКР 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В свою очередь в МВД России обещали расследовать и давать правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021