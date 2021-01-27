Более 200 т продуктов запретили ввозить в Оренбургскую область

С начала 2021 года в Оренбургскую область пытались незаконно ввезти продукцию весом более 236 т. В основном такие товары доставлялись из Киргизии и Казахстана.

Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, продукты везли без документов или с недействительными сертификатами. По этим причинам обратно специалисты отправили капусту, мандарины, лук, помело и рисовую крупу.

Кроме того, сотрудники таможни обнаружили 20 т мороженой воблы из Казахстана. У груза не было маркировки. В томатах из Узбекистана нашли карантинный объект — табачную белокрылку. Виновных привлекли к административной ответственности, а продукты отправили обратно.

Ранее сообщалось, что в середине декабря 2020 года в Оренбургской области пресекли 13 попыток провоза небезопасной продукции из соседних государств — Казахстана и Киргизии.