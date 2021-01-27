Подтопления ликвидируют после зимнего дождя в Липецке

Несколько подтоплений возникло в Липецке после зимнего дождя. Соответствующие обращения приняла утром 27 января служба «112».

Самая серьезная ситуация — на улице Металлургов. Из-за скопления дождевой воды на путях затруднено движение трамваев. На место направили ремонтников из Липецкой городской транспортной компании.

Кроме того, поступили жалобы на подтопление приусадебного участка на улице Северной и нескольких частных домов на улице Кленовой, сообщает GOROD48.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие трое суток регион останется в теплом секторе атлантического циклона. В связи с этим ожидается аномально теплая погода с дождями и мокрым снегом. Среднесуточные температуры будут на 11–12 градусов выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявлял, что в начале этой недели температура в Москве достигла «фантастических величин», превысив норму 10–13 градусов, а на востоке ЦФО — даже на 16 градусов. В понедельник, 25 января, в столице был побит температурный рекорд за всю историю наблюдений.