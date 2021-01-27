Инвесторы США подали коллективный иск на AstraZeneca за сокрытие данных

Американские инвесторы подали коллективный иск на британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca, которая занимается производством вакцины от COVID -19, и ее руководителей, за сокрытие данных, которые повлекли падение акций. Об этом сообщила юридическая компания Robbins Geller Rudman & Dowd LLP.

«Из иска следует, что ответчики исказили факты, касающиеся текущих клинических испытаний компании AZD1222, и скрыли проблемы, возникшие в ходе испытаний, включая ошибку дозирования, которая была обнаружена компанией на раннем этапе, но не раскрыта инвесторам», — следует из пресс-релиза юридической фирмы.

Иск был подан 26 января в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка от системы пенсионного обеспечения служащих округа Монро.

Уточняется, что в СМИ появились негативные публикации, которые раскрывали проблемы и недостатки клинических исследований AstraZeneca для AZD1222.

«Цена ADS AstraZeneca упала до $52,60 к закрытию рынка 25 ноября 2020 года, что на 5% ниже, чем за три торговых дня», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что производитель вакцины знал о проблемах и ошибках в клинических исследования и сознательно утаивал их от инвесторов, искусственно завышая цену на акции.

Накануне, 26 января, AstraZeneca опровергла появившуюся в СМИ информацию о низкой эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса среди лиц старше 65 лет. По словам представителя компании, сообщения о том, что эффективность вакцины составляет всего 8% среди населения старшего возраста являются неверными.

Ранее, 12 января, AstraZeneca подала заявку на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca, не дожидаясь официальной сертификации своей вакцины от COVID-19 на рынке Евросоюза (ЕС), заявила о сокращении поставок лекарства более чем вдвое.