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МИД выразил надежду на углубленный диалог с США по вооружениям в ближайшие 5 лет

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Россия рассчитывает использовать пять лет, на которые продлевается Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), чтобы развернуть с США углубленный и интенсивный диалог о будущем контроля над вооружениями, заявил в среду, 27 января, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

«Это время мы рассчитываем использовать для того, чтобы развернуть с США углубленные, интенсивные переговоры о будущем контроля над вооружениями с целью выработки нового уравнения безопасности, которое охватывало бы все факторы, влияющие на поддержание международной безопасности, стратегической стабильности», — приводит «РИА Новости» его слова.

Рябков также выразил надежду, что, несмотря на трудности и «не очень благоприятный фон наших отношений с Вашингтоном», в данной области странам удастся продвинуться вперед.

На данный момент, конкретных планов по началу переговоров с США по всему комплексу вопросов стратегической стабильности нет, добавил он.

Ранее в среду комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о продлении СНВ-3 на пять лет.

Накануне, 26 января, президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с вступившим 20 января в должность президента США Джо Байденом. Во время беседы они обсудили достижения в вопросе продления ДСНВ и ряд других вопросов. Кроме того, Путин поздравил Байдена с началом работы на посту американского лидера.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает 5 февраля. Новый проект закона о продлении ДСНВ предусматривает его продление на пять лет — до февраля 2026 года.

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