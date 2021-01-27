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Военные российской базы в Таджикистане поздравили ветерана-блокадника

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Военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ), которая дислоцируется в Таджикистане, поздравили ветерана-блокадника Олега Соболева с 77-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны России в среду, 27 января.

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Заместитель командира военной базы по военно-политической работе полковник Николай Наткин с юнармейцами из шестой школы оборонного ведомства навестили фронтовика. Они поблагодарили его от всего личного состава 201-й РВБ, вручили цветы, а военный оркестр под окнами Соболева устроил персональный музыкальный концерт, исполнив любимые композиции ветерана: «Прощание славянки», «День победы», «Смуглянка».

Перед домом ветерана российские военнослужащие под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем, рассказали в пресс-службе «РИА Новости».

Олег Дмитриевич Соболев — единственный ветеран обороны Ленинграда, оставшийся на сегодняшний момент в живых в Таджикистане. Ему 96 лет. Он несколько лет не выходит из дома по состоянию здоровья и не может лично участвовать в праздничных мероприятиях.

На первый бой Соболев отправился в возрасте 17 лет в составе 78 истребительного батальона. Это произошло в 7 км от Петергофа. Через год его перевели в 50-ю бригаду морской пехоты, где он провел свою основную службу, защищая блокадный Ленинград.

«Соболев дошел до Берлина и Праги и вернулся домой с Победой», — отметили в ЦВО.

Олег Соболев награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией», нагрудным знаком «Защитнику Ораниенбаумского плацдарма».

Ранее, 18 января, МИД России призвал ФРГ принять решение о гуманитарных выплатах всем жителям блокадного Ленинграда вне зависимости от национальности. В ведомстве подчеркнули, что правительство Германии многие годы осуществляет выплаты блокадникам еврейской национальности, а люди других национальностей, которые также пережили блокаду, не получали материальных компенсаций.

В министерстве расценили эту ситуацию как несоответствие принципам справедливости и равноправия.

27 января 2021 года отмечается 77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в Ленинграде от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.

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