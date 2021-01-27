Госпитализированная с COVID-19 Жемчужная рассказала о своем состоянии

Народная артистка России Екатерина Жемчужная, которую ранее госпитализировали с COVID-19, рассказала о своем самочувствии.

«Да, я лежу в больнице. Ну вот этот коронавирус, он съел меня. Лежу в больнице с капельницей сейчас», — сообщила актриса «Пятому каналу» 27 января.

Она отметила, что чувствует себя неплохо, врачи делают всё, чтобы улучшить ее состояние.

О госпитализации Жемчужной с вирусной пневмонией и COVID-19 стало известно ранее в этот день. Известно, что 76-летняя артистка болеет уже несколько дней. В больницу она была доставлена в состоянии средней тяжести.

Екатерина Жемчужная известна ролями в фильмах «Цыганка Аза», «Цыганское счастье», «Карнавал». Также актриса играет в московском театре «Ромэн»