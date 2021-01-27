Первый вуз Курганской области объявил о возвращении к очному обучению
В Курганской области первый вуз объявил о возвращении студентов к очному обучению. Решение принял Шадринский государственный педагогический университет. Судя по объявлению, опубликованному на сайте, там ждут студентов 4 февраля.
Ректор Артур Дзиов призвал студентов к строгому соблюдению санитарных правил, чтобы обеспечить стабильный учебный процесс в течение семестра.
Курганский государственный университет подобного решения пока не принимал, выяснило ИА «Ура.ру». Получить оперативный комментарий у руководства Курганской сельхозакадемии агентство не смогло.
Школьники Курганской области вернулись к очному обучению с 18 января. Дистанционка завершилась для студентов колледжей и техникумов, но кроме учебных заведений, находящихся в Кургане и Шадринске.
Ранее Министерство науки и высшего образования России не исключало, что вузы могут завершить дистанционное обучение, поскольку эпидемиологическая ситуация в некоторых городах вполне позволяет это сделать.