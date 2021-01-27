Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Армяне и белорусы смогут посещать РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19
Общество
Роскачество рассказало о самых тщательно выбираемых россиянами продуктах
Общество
Эксперт опроверг влияние оттепели в Москве на развитие ситуации с COVID-19
Туризм
Аналитики перечислили популярные туристические направления в 2020 году
Мир
Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
Общество
Власти Москвы ослабили часть ограничений по COVID-19
Общество
Эксперт спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Общество
Ученые объяснили более высокую смертность от коронавируса у мужчин
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ штаммов COVID-19 из Японии и ЮАР

Первый вуз Курганской области объявил о возвращении к очному обучению

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Курганской области первый вуз объявил о возвращении студентов к очному обучению. Решение принял Шадринский государственный педагогический университет. Судя по объявлению, опубликованному на сайте, там ждут студентов 4 февраля.

Помогут педсоветом: как студенты будут вести уроки без учителей
В вузах работу тьюторов зачтут как практику, а школы заключат с ними трудовые договоры

Ректор Артур Дзиов призвал студентов к строгому соблюдению санитарных правил, чтобы обеспечить стабильный учебный процесс в течение семестра.

Курганский государственный университет подобного решения пока не принимал, выяснило ИА «Ура.ру». Получить оперативный комментарий у руководства Курганской сельхозакадемии агентство не смогло.

Школьники Курганской области вернулись к очному обучению с 18 января. Дистанционка завершилась для студентов колледжей и техникумов, но кроме учебных заведений, находящихся в Кургане и Шадринске.

Ранее Министерство науки и высшего образования России не исключало, что вузы могут завершить дистанционное обучение, поскольку эпидемиологическая ситуация в некоторых городах вполне позволяет это сделать.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021