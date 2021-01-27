Opel привезет в Россию обновленный кроссовер Crossland

В первом квартале 2021 года в России начнутся продажи обновленного кроссовера Opel Crossland. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 27 января в редакцию «Известий».

Отмечается, что Opel Crossland — первый автомобиль с новым стилистическим элементом Vizor в России: он объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel.

Среди новых элементов следует отметить защитные накладки спереди и сзади, светодиодные передние противотуманные фары, хромированные молдинги на дверях (в зависимости от модификации), а также стильные 16- и 17-дюймовые колесные диски.

Новый Opel Crossland оснащен проекционным дисплеем, системой предупреждения столкновений и функцией распознавания пешеходов, системой контроля усталости водителя, автоматическим ассистентом парковки.

Комплектации и цены для российского рынка будут объявлены позже.

30 ноября сообщалось, что компания Opel представила обновленный фирменный логотип. Фирма решила отказаться от трехмерной эмблемы. Также дизайнеры изменили форму молнии логотипа, а его обод сделали тоньше. Слово Opel написано новым шрифтом под названием Opel Next.