Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Армяне и белорусы смогут посещать РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19
Общество
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную монету с Георгием Победоносцем
Общество
Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток на фоне COVID-19
Туризм
Аналитики перечислили популярные туристические направления в 2020 году
Мир
Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
Общество
Власти Москвы ослабили часть ограничений по COVID-19
Общество
Эксперт спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Общество
Ученые объяснили более высокую смертность от коронавируса у мужчин
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ штаммов COVID-19 из Японии и ЮАР

ЦБ выпустит в обращение инвестиционную монету с Георгием Победоносцем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России выпускает в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец». Об этом в среду, 27 января, сообщается на сайте регулятора.

Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью
Центробанк экономит на производстве монет номиналом ниже рубля

Диаметр золотой монеты номиналом 50 рублей составляет 22,6 мм. Тираж монеты — до 500 тыс. штук.

На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение герба России, надписи «Российская Федерация» и «Банк России», год выпуска, номинал, обозначение металла по шкале элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца.

12 октября Банк России выпустил памятную 25-рублевую монету. На одной стороне изобразили двух медиков в защитных костюмах на фоне машины скорой помощи, а на другой — герб РФ.

Также в оборот поступили монеты номиналом 10 рублей из серии «Человек труда», посвященные работникам транспортной сферы. На одной из ее сторон отчеканен собирательный образ работника отрасли и изображения грузового автомобиля, поезда и самолета. Отмечалось, что Центробанк выпустит 1 млн таких монет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021