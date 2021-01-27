ЦБ выпустит в обращение инвестиционную монету с Георгием Победоносцем

Банк России выпускает в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец». Об этом в среду, 27 января, сообщается на сайте регулятора.

Диаметр золотой монеты номиналом 50 рублей составляет 22,6 мм. Тираж монеты — до 500 тыс. штук.

На лицевой стороне монеты находится рельефное изображение герба России, надписи «Российская Федерация» и «Банк России», год выпуска, номинал, обозначение металла по шкале элементов Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне — рельефное изображение Георгия Победоносца.

12 октября Банк России выпустил памятную 25-рублевую монету. На одной стороне изобразили двух медиков в защитных костюмах на фоне машины скорой помощи, а на другой — герб РФ.

Также в оборот поступили монеты номиналом 10 рублей из серии «Человек труда», посвященные работникам транспортной сферы. На одной из ее сторон отчеканен собирательный образ работника отрасли и изображения грузового автомобиля, поезда и самолета. Отмечалось, что Центробанк выпустит 1 млн таких монет.