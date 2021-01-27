Бывший игрок футбольного клуба «Иртыш» Егор Дробыш погиб в 21 год

В ночь на 27 января трагически погиб бывший игрок молодежного и основного состава футбольного клуба «Иртыш» Егор Дробыш. Об этом в среду сообщает администрация ФК «Иртыш» в социальной сети «ВКонтакте».

Причины смерти 21-летнего спортсмена не уточняются, а обстоятельства смерти до сих пор выясняются. Руководство клуба «Иртыш» выразило соболезнования родным и близким футболиста.

«Сегодня ночью на 22-м году жизни трагически погиб экс-игрок молодежного и основного составов «Иртыша» Егор Дробыш. Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году», — сообщают на странице клуба в социальных сетях.

По информации ФК, Дробыш мог быть убит. Эти данные в разговоре с изданием «Новый Омск» подтвердил и источник. Сообщается, что на футболиста и его друга злоумышленники напали на улице и нанесли им несколько ножевых ранений.

Ранее в декабре 2020 года стало известно, что сообщество фанатов клуба «Иртыш» признали экстремистской организацией. Соответствующий запрос подала прокуратура Омской области в отношении неформального молодежного объединения футбольных фанатов «Иртыш Ultras».