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Детский сад на месте гаражей построят в Омске

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В Омске на проспекте Мира снесут 60 гаражей для того, чтобы построить на их месте детский сад. Учреждение, рассчитанное на 140 мест, возведут в рамках нацпроекта «Демография».

Как пишет ИА «Город55», проектирование детского сада запланировано на 2021–2022 годы, а строительство — на 2022–2023 годы. Участок необходимо освободить от построек, чтобы провести инженерные изыскания.

Владельцы гаражей уже начали самостоятельно их демонтировать. Оставшиеся конструкции снесут принудительно.

В 2020 году в рамках нацпроекта в Омске открыли четыре детских сада.

Ранее стало известно, что в этом году будет проведено комплексное благоустройство микрорайона Прибрежный. Работы пройдут и у «Арены Омск».

Благоустройство планируется в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», а дорожные работы — в рамках нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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