Действие антипиратского меморандума продлили до 1 августа

Действие антипиратского меморандума в России продлено до 1 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора в среду, 27 января.

«Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года», — отмечается в сообщении.

Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года. Его участниками стали представители 13 крупнейших производителей кино- и телепродукции и интернет-площадки России. Документ вводит досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковиками по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент.

Был создан реестр ссылок на пиратский контент, который ведет Медиа-Коммуникационный союз (МКС). Поисковики обязаны сверяться с реестром каждые пять минут и удалять появившиеся в нем ссылки в течение шести часов. Держатель реестра проверяет правомочность ссылок, которые присылают правообладатели.

Срок действия документа завершался 31 января 2021 года.

Отмечается, что в развитие меморандума на площадке МКС разработали законопроект, который сейчас обсуждается с участием представителей отраслевого сообщества. С принятием проекта отработанные за время действия меморандума механизмы борьбы с пиратским контентом распространять и на компании, которые не подписали его.

За время действия меморандума из поисковой выдачи «Яндекса» удалили около 11,7 млн ссылок на пиратский контент. Это говорит о том, что он стал действенным инструментом защиты авторских прав в России.