Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Армяне и белорусы смогут посещать РФ при наличии отрицательного теста на COVID-19
Общество
ЦБ выпустит в обращение инвестиционную монету с Георгием Победоносцем
Общество
Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток на фоне COVID-19
Туризм
Аналитики перечислили популярные туристические направления в 2020 году
Мир
Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
Общество
Власти Москвы ослабили часть ограничений по COVID-19
Общество
Эксперт спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Общество
Ученые объяснили более высокую смертность от коронавируса у мужчин
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ штаммов COVID-19 из Японии и ЮАР

Терапевт назвала нетипичный признак инфаркта миокарда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач терапевт, диетолог Алка Патель рассказала, что необъяснимая рвота или частая тошнота могут указывать на инфаркт миокарда. Об этом сообщил в среду, 27 января, британский портал Express.

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май
На обострение влияет не только погода, но и затяжные праздники

«Когда сердечная мышца умирает из-за нехватки кислорода, поврежденная ткань выделяет ряд метаболитов, включая молочную кислоту, которая стимулирует нервные волокна, вызывающие тошноту и рвоту. <…> Если у вас необъяснимая рвота или постоянная тошнота, особенно при физических нагрузках, это может быть тревожным сигналом», — сказала врач.

Она отметила, что симптомы инфаркта могут посылать сигналы по всему телу, в том числе и в желудок. Как объяснила специалист, во время сердечного приступа приток крови к сердцу неожиданно блокируется, обычно это происходит из-за тромба.

Патель добавила, что еще одним неожиданным симптомом инфаркта могут быть вспотевшие ладони.

Ранее в этот день российский врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что люди с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями тяжелее переносят погодные аномалии. Специалист дала советы, как людям из группы риска переносить перепады температур.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021