ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Калужской области

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) в Калужской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 27 января.

Как сообщили в центре ТАСС, члены запрещенной в России группировки с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман.

Операция прошла совместно с Росгвардией. У задержанных изъяты пропагандистская литература, средства связи, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

Доктрина запрещенной в России группировки «Хизб yт-Тахрир» базируется на идее создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и свержения насильственным путем действующей власти.

Ранее, в ноябре 2020 года, стало известно о раскрытии и уничтожении группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) в Казани. За пропаганду и вербовку террористов были задержаны пять человек.