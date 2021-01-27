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Эксперт опроверг влияние оттепели в Москве на развитие ситуации с COVID-19

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Оттепель в Москве не окажет существенного влияния на показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в среду, 27 января, «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Оттепель в Москве, которая наблюдается в настоящий момент, существенного влияния на заболеваемость не окажет. Если бы погода значимо влияла на вирус, то в жарких странах COVID-19 практически не встречался бы», — сказал Горелов.

Ранее в среду врач-терапевт Людмила Лапа предупредила россиян об обострении болезней из-за погодных аномалий.

27 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд обещал небольшое похолодание в европейской части страны. По словам синоптика, в центре Европейской России ожидается постепенное понижение температуры с 28 января, сильное падение атмосферного давления к выходным и пасмурная погода.

21 января Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал, что россиянам нужно привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как они стали естественными последствиями глобального потепления.

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