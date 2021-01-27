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Омской области выделят 40 млн рублей на открытые спорткомплексы

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Омская область получит из федерального бюджета 40 млн рублей на строительство спорткомплексов открытого типа. Регион стал участником программы по возведению физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках проекта «Спорт — норма жизни» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», на которую выделили дополнительно 2 млрд рублей.

В Омской области денег, полагающихся по этой программе, хватит на строительство двух современных объектов для занятий спортом. В ближайшее время власти примут решение, в каких именно районах появятся комплексы открытого типа, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Соответствующую инициативу продвигала координатор проекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина. По ее мнению, очень важно, чтобы ФОКи открытого типа строились, в том числе в малочисленных сельских поселениях.

Деньги на эти цели отправят в 78 регионов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

26 января сообщалось, что в Минфине России прорабатывают возможность введения налогового вычета родителям за оплату занятий детей спортом. Также Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги.

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