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Центр им. Чумакова обратится в ВОЗ для преквалификации вакцины от COVID-19

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Центр им. М. П. Чумакова планирует подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в среду, 27 января.

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Ишмухаметов отметил, что все необходимые документы для регистрации вакцины от коронавируса уже отправлены в Министерство здравоохранения, теперь ученые ждут от них официального ответа.

«Надеемся получить документы о регистрации где-то в середине февраля. После этого мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата. Собственно, это откроет широкую дорогу нашей вакцине на глобальный мировой рынок», — рассказал Айдар Ишмухаметов ТАСС.

Программа ВОЗ по преквалификации лекарственных средств позволяет обеспечить соответствие лекарственных средств мировым стандартам безопасности, качества и эффективности.

Почти 300 добровольцев уже получили вакцину от коронавируса «КовиВак», которая была произведена в Центра имени Чумакова. Побочных эффектов у привитых не было зафиксировано. Об этом 26 января сообщил сотрудник центра Константин Чернов.

В январе текущего года также стало известно, что «КовиВак» может поступить в гражданский оборот в марте. После первого укола лекарство показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

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