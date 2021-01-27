Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

Россия и США договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на условиях Москвы. Об этом 27 января сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», — уточнил он.

По словам Рябкова, решение о продлении договора дает значительный запас времени для проведения углубленных переговоров с США о стратегической стабильности. Замминистра подчеркнул, что решение о продлении является обоюдовыгодным и единственно правильным.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал палате ратифицировать соглашение о продлении ДСНВ, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в комитете.

Днем ранее Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. В сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что обе стороны выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.

Документ предлагается продлить до 5 февраля 2026 года.

Путин также внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает 5 февраля. Он предусматривает сокращение ядерных потенциалов каждой из сторон таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.

Двусторонние договоренности также поддержал МИД Великобритании.