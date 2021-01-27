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Роскачество рассказало о самых тщательно выбираемых россиянами продуктах

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Согласно исследованию Центра изучения потребительского поведения, тщательнее всего россияне выбирают молочные и мясные продукты, а к сладостям и алкоголю не так строги. Об этом 27 января сообщает Роскачество.

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Согласно результатам опроса, более половины жителей страны (62%) готовы переплатить за полезные и качественные продукты, а также за мясо и молоко. Качество кондитерских изделий и спиртного покупателям не так важно.

На третьем место по важности качества продуктов расположилась рыба, затем идут овощи и фрукты. Такие результаты были получены после опроса 1 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет.

Исследования центра показало, что женщины к покупкам относится более придирчиво, чем мужчины, — для них качество товаров играет главную роль.

Согласно итогам опроса, 77% российских потребителей считают, что натуральных и полезных для организма продуктов на рынке меньше, чем необходимо.

Заплатить больше за еду с повышенным содержанием полезных веществ согласны 28% респондентов, а за вкусовые качества продуктов — 23%. Почти 70% опрошенных считают, что сейчас на рынке не хватает товаров с повышенными требованиями к экологичности производства. Однако платить за них больше готовы только 17%.

Ранее эксперты Роскачества оценили девятипроцентный творог семи торговых марок и выяснили, какие продукты являются самыми качественными. Так, творог «Простоквашино» получил 4,8 из 5 баллов. Творог «Домик в деревне» — 4,7 из 5 баллов. Продукцию фирмы «Братья Чебурашкины» эксперты оценили на 4,6 балла, а творог бренда «Искренне Ваш» в 2,3 балла.

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