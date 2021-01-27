В Изюме Харьковской области между депутатами произошла потасовка

В Изюме Харьковской области подрались депутаты горсовета. О причинах конфликта не сообщается. Потасовка произошла между представителем фракции ОПЗЖ Денисом Штейманом и Анатолием Жидковым из Новых лиц, передает телеканал «Известия». Драка народных избранников состоялась во время сессии и транслировалась в прямом эфире. Жидков получил удар в голову и минимум дважды падал на пол. Разнять конфликтующие стороны попытался в том числе и мэр Изюма Валерий Марченко, но сам был повален. Сессию пришлось прервать, оба депутата обратились в полицию.

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