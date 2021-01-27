Власти Москвы заявили о готовности вакцинировать курьеров и таксисов без полисов ОМС

Власти Москвы поддержали предложение компании «Яндекс» о вакцинации курьеров и водителей такси без гражданства РФ и полисов ОМС. Об этом сообщил в среду, 27 января, столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов <…> Сейчас в транспортных депо для наших сотрудников работают шесть мобильных пунктов вакцинации. Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только «Яндекса», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что курьеры также смогут пройти вакцинацию, не имея медицинский полис и гражданство РФ.

«Все эти профессии находятся на передовой: сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки пассажиров Московского транспорта», — добавил Ликсутов.

Уточняется, что адреса пунктов вакцинации, где курьеры и водители такси смогут пройти вакцинацию, будут сообщены позже.

Накануне, 26 января, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что показатели заболеваемости и смертность от COVID-19 могут снизиться вдвое к середине весны 2021 года.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

По всей России вакцинация началась 18 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин 13 января.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.