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Вязаную куклу Берни Сандерса с инаугурации Байдена продали за $20 тыс.

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Вязаная кукла, изображающая сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на церемонии инаугурации президента США Джо Байдена, была продана на аукционе Ebay за $20 тыс. Об этом 27 января сообщает CNN.

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На торжественную церемонию инаугурации президента США 20 января Сандерс пришел в серый объемном пуховике и больших варежках, после чего его образ стал мемом в Сети.

Нарушение дресс-кода он объяснил здравым смыслом, заявив, что предпочитает оставаться в тепле, а не быть модным.

Сенатор решил извлечь пользу из неожиданного успеха и монетизировать его. Фото, ставшее мемом, он нанес на мужские свитшоты и продает их на своем сайте, сообщает NY Post.

По словам автора вязаной куклы Тоби Кинг, она узнала, что Сандерс пожертвовал доходы от продажи толстовок компании Meals on Wheels Vermont, и решила последовать его примеру. Организация занимается заботой о пожилых людях, которые не могут сами ходить за продуктами или живут в полной изоляции. Сенатор Сандерс является одним из активистов организации у себя в регионе.

Первоначальная ставка на куклу во время торгов составляла 99 центов, но затем увеличилась до $20,3 тыс. Более того, когда администрация eBay узнала о цели проведения аукциона, эту сумму было решено удвоить.

Церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена прошла в Вашингтоне. Он принес присягу на верность конституции и стране. После этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.

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