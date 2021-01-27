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Путин поручил МИД провести переговоры с Вашингтоном о продлении ДСНВ

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Президент России Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с американской стороной о продлении Договора СНВ - 3. Соответствующее распоряжение в среду, 27 января, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Поручить МИД России провести переговоры с Американской Стороной о заключении указанного международного договора, содержащего основные положения, одобренные правительством Российской Федерации, и по достижении договоренности обеспечить его заключение», — говорится в документе.

Указывается, что поручено принять предложение правительства о заключении договора о продлении договора между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению вооружений от 8 апреля 2010 года.

Другим распоряжением Путин назначил замглавы МИД Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о продлении ДСНВ.

Днем ранее Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. В сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.

Договоренности Москвы и Вашингтона поддержал МИД Великобритании.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает 5 февраля. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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