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Участки особо высокой радиоактивности обнаружены в трех зонах АЭС «Фукусима-1»
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Участки особо высокой радиоактивности обнаружены в трех зонах АЭС «Фукусима-1»

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Участки чрезвычайно повышенной радиоактивности обнаружены в верхних частях трех пострадавших во время аварии энергоблоков атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщило в среду, 27 января, информационное агентство Kyodo со ссылкой на государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой страны.

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Отмечается, что в верхней части энергоблоков скопилась приблизительно третья часть всех изотопов цезия, которые выбросились во время аварии в 2011 году.

В районе трех железных колпаков, которые размещены в разных энергоблоках и прикрывают корпуса поврежденных реакторов, уровень радиоактивности равен нескольким зивертам в час. Человек, получивший такую дозу всего за несколько часов, умирает, передает ТАСС.

По последним оценкам, на демонтаж АЭС потребуется не менее 40 лет, однако наличие радиоактивности в этих зонах может существенно замедлить работы по демонтажу станции.

В феврале 2020 года Комитет экспертов при правительстве Японии предложил слить воду с АЭС в Тихий океан. При этом в Японии заверили в безопасности такого слива.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению районов, прилегающих к станции.

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