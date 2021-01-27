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Московский дворец пионеров запустил конкурс комиксов о снеговике

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Московский дворец пионеров приглашает школьников принять участие в конкурсе «Арт-битва снеговиков на страницах комиксов». Об этом сообщила пресс-служба префектуры Юго-западного административного округа столицы.

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Поучаствовать в конкурсе смогут учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет. Выступать можно как индивидуально, так и коллективным семейным проектом. Помимо этого, комикс можно создать вместе с друзьями.

«Ребятам предлагают нарисовать короткую историю или целый комикс c главным героем – снеговиком», — говорится в сообщении от 26 января.

Выполненную работу, а также заполненную анкету и согласие на обработку персональных данных нужно до 15 февраля включительно отправить на электронный адрес artbattlesnowmen@gmail.com.

Профессиональные комиксисты, сценаристы и художники выберут лучшие работы 1 марта. Победители получат печатные сборники со своими работами, подарки и сувениры, пишет агентство городских новостей «Москва».

22 января сообщалось, что автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» при поддержке «Россия — страна возможностей» проведет конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций». В конкурсе запланировано участие 25 тыс. человек, до финала дойдут 300, а победителей будет около 70. Участники должны быть от 18 лет, иметь среднее образование и один реализованный проект.

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