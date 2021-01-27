Байден назвал «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы

Строительство «Северного потока — 2», по мнению президента США Джо Байдена, является «плохой сделкой» для Европы. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Президент продолжает считать, что «Северный поток – 2» — это плохая сделка для Европы», — заявила Псаки в ходе брифинга, который транслировался в Twitter-аккаунте Белого дома.

Предыдущая администрация, отметила Псаки, вводила санкции в отношении проекта, данные меры будут анализироваться Байденом и обсуждаться с европейскими партнерами.

Тема «Северного потока – 2», в частности, обсуждалась во время телефонных переговоров Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, добавила Псаки.

Между тем в Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2». Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что это экономический, а не политический проект, а также подчеркнул, что такого же мнения придерживается и Меркель.

24 января стало известно, что трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство газопровода в водах Дании. Судно и его владелец попали под американские санкции, которые 19 января расширил минфин США.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.