Во Владивостоке троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями

Троллейбус попал в ДТП с четырьмя автомобилями во Владивостоке. Об этом в среду, 27 января, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла утром 27 января на перекрестке в районе Владивостокской клинической больницы № 2. На место происшествия прибыли наряд дорожно-патрульной службы и бригада скорой медицинской помощи.

В ДПС установили, что троллейбус двигался в направлении улицы Русской, когда столкнулся с четырьмя машинами. Уточняется, что пострадал водитель троллейбуса, ему оказывают медицинскую помощь, пишет сайт kp.ru. В момент ДТП пассажиров в салоне не было. Остальные участники дорожного движения не пострадали, пишет RT.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Как пишет «Интерфакс», после дождя дороги в городе покрылись льдом. Осадки в виде дождя и снега выпали во Владивостоке вечером 26 января. В этой связи в городе утром в среду образовались пробки в 10 баллов. Жители города в соцсетях также жалуются на плохую работу общественного транспорта, скользкие тротуары, многочисленные ДТП.

Ранее 27 января сообщалось, что осадки в виде снега и снега в дождем, которые принес циклон в Приморье, спровоцировали около 70 аварий за минувшие сутки, что превысило количество ДТП за аналогичный период 2020 года более чем на 50%.