Шведский депутат поднял вопрос о поддержании демократии на Украине

Член партии «Шведские демократы», депутат парламента страны Матс Нордберг обратился к министру иностранных дел королевства Анн Линде с вопросом о мерах, которые принимает правительство страны для поддержания демократии и верховенства права на Украине. С текстом соответствующего запроса парламентария ознакомился RT.

Депутат напомнил о ранее состоявшемся рабочем визите Линде на Украину и добавил, что демократы считают значимой данную поездку министра.

Он также подчеркнул необходимость «поддерживать более позитивные тенденции» на Украине, так как, по словам парламентария, соседствующие с ней Россия и Белоруссия всё больше уклоняются от возможности развиваться по пути демократических стран, пишет «Газета.ру».

20 января Линде указала на то, что Украине не следует применять силу в Донбассе и Крыму, следуя примеру конфликта в Нагорном Карабахе. По ее словам, с применением силы устойчивый мир не построить.