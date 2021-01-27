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Ученые объяснили более высокую смертность от коронавируса у мужчин

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Мужчины в 1,7 раза чаще умирают от COVID-19, чем женщины, из-за различия в хромосомах. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета в США, результаты их исследования опубликованы в журнале Science.

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Специалисты считают, что развитию тяжелых симптомов COVID-19 у женщин препятствует наличие у них двух Х-хромосом, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ.

В исследовании отмечается, что хотя одна из Х-хромосом заглушена в результате механизма дозовой компенсации генов, некоторая часть ДНК способна активировать врожденную иммунную систему.

Кроме того, защитную роль играет женский половой гормон эстроген, который способен блокировать рецептор АСЕ2, используемый коронавирусом для проникновения в клетки. При этом ученые предполагают, что мужские гормоны андрогены усиливают способность вируса инфицировать клетки.

Специалисты добавляют, что хотя мужчины в возрасте от 60 лет начинают терять первичный иммунный ответ на SARS-CoV-2, у них часто наблюдается чрезмерная компенсаторная реакция со стороны других молекул иммунной системы, что может привести к смертельно опасному системному воспалению, известному как цитокиновый шторм.

В ноябре врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что причиной более тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин служит влияние половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. По его словам, женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение антител внутрь клеток. При этом мужской гормон тестостерон не обладает таким свойством.

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