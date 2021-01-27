Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Заведениям Москвы разрешили обслуживать посетителей ночью
Мир
Путин поручил МИД провести переговоры с Вашингтоном о продлении ДСНВ
Общество
Власти Москвы ослабили часть ограничений по COVID-19
Мир
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Мир
Более 60% населения Земли назвали изменение климата угрозой человечеству
Мир
Участки особо высокой радиоактивности обнаружены в трех зонах АЭС «Фукусима-1»
Общество
Эксперт спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Общество
Врач предупредил об обострении болезней из-за погодных аномалий
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ штаммов COVID-19 из Японии и ЮАР
Сюжет:

Эксперт спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Значительное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте, заявил 27 января заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Успеть до весны: когда вакцинация сможет остановить эпидемию COVID-19
Серьезного снижения заболеваемости специалисты ожидают к маю

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — цитирует его «РИА Новости».

По словам эксперта, фаза медленного роста заболеваемости COVID-19 в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.

К летним показателям заболеваемости Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, но статистика заражения снизится, подчеркнул Горелов.

Накануне свой прогноз относительно заболеваемости коронавирусной инфекцией дал врач-вакцинолог Евгений Тимаков. Он пояснил, что, согласно одной из математических моделей, заболеваемость и смертность от коронавируса к середине весны может снизиться вдвое.

По его словам, весной снижение заболеваемости будет происходить волнами. Это связано с тем, что после зимы у людей снижается иммунитет и возникает дефицит витаминов.

В связи с постепенной стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 президент России Владимир Путин заявил о возможности постепенного снятия ранее введенных ограничений.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021