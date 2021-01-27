Эксперт спрогнозировал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Значительное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте, заявил 27 января заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — цитирует его «РИА Новости».

По словам эксперта, фаза медленного роста заболеваемости COVID-19 в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.

К летним показателям заболеваемости Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, но статистика заражения снизится, подчеркнул Горелов.

Накануне свой прогноз относительно заболеваемости коронавирусной инфекцией дал врач-вакцинолог Евгений Тимаков. Он пояснил, что, согласно одной из математических моделей, заболеваемость и смертность от коронавируса к середине весны может снизиться вдвое.

По его словам, весной снижение заболеваемости будет происходить волнами. Это связано с тем, что после зимы у людей снижается иммунитет и возникает дефицит витаминов.

В связи с постепенной стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 президент России Владимир Путин заявил о возможности постепенного снятия ранее введенных ограничений.

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