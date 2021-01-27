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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ штаммов COVID-19 из Японии и ЮАР
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Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ штаммов COVID-19 из Японии и ЮАР

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На территории России не выявлены южноафриканская и японская мутации коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 27 января, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «Газета.ру».

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Он подчеркнул, что Роспотребнадзор внимательно отслеживает циркуляцию штаммов COVID-19 в стране. На данный момент, отметил эпидемиолог южноафриканский и японский штаммы коронавируса в России не обнаружены».

Как объяснили 25 января в ведомстве, несмотря на сообщения некоторых исследователей о риске повторного заражения этим штаммом, в настоящее время нет ни одной публикации в рецензируемых научных журналах, которые бы это подтверждали.

20 января стало известно, что штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, представляет существенный риск повторного заражения. Отмечалось, что этот, а также новые варианты SARS-CoV-2 из Великобритании и Бразилии имеют мутации спайкового белка. Это позволяет коронавирусу оставаться в человеческих клетках и вызывать заражение. Штамм 501.V2, или B.1.351, был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР.

10 января новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Японии у четырех путешественников из Бразилии. Новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке. Но у всех есть общие мутации, рассказал глава Национального института инфекционных заболеваний Такаджи Вакита.

На следующий день генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что новый японский штамм коронавируса пока не повлиял на агрессивность инфекции.

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