В США на аукцион выставили экспонаты музея шпионажа времен холодной войны

В США на аукцион выставили крупную коллекцию предметов времен холодной войны из нью-йоркского музея шпионажа КГБ, сообщает 27 января Daily Mail.

Собрание принадлежит владельцу музея Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию выставить на продажу.

Среди экспонатов, к примеру, находится пистолет, замаскированный под губную помаду ($1,2 тыс.), сумочка «Муха» со скрытой камерой Leica ($3,5 тыс.), подслушивающее устройство 1964 года ($500), копия зонтика-«шприца», который заряжали, как утверждается, смертельным ядом рицином ($3 тыс.), советская версия шифровальной машины Enigma, известная как «Фиалка» ($8–12 тыс.) и др.

Урабайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались предметы из его личной коллекции и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии.

Ранее, 16 января, стало известно, что рисунок бельгийского художника Эрже для обложки комикса «Голубой лотос» 1936 года про журналиста Тинтина продали за €3,2 млн.

Он предназначался для одноименной обложки его пятой книги «Тинтин», в которой мальчик-репортер отправляется в Китай, чтобы ликвидировать сеть по торговле опиумом.