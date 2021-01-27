В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 27 января

В Москве в среду, 27 января, ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха составит до +1 градуса. Об этом в среду, 27 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в столице составит от -1 до +1 градуса, ожидается гололедица. В ночное время столбики термометров могут опуститься до -3 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный и южный с порывами до 6-11 м/с. Атмосферное давление составит порядка 740 мм рт. ст., пишет агентство городских новостей «Москва».

В Московской области 27 января температура воздуха будет варьироваться от -3 до +2 градусов. В ночь на 28 января вновь может похолодать до -3 градусов.

Ранее 27 января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд обещал небольшое похолодание в европейской части страны . По словам синоптика, в центре Европейской России ожидается постепенное понижение температуры с 28 января, сильное падение атмосферного давления к выходным и пасмурная погода.