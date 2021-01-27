Серия землетрясений произошла в Испании

В Испании произошла серия землетрясений магнитудой выше 4. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) на среду, 27 января.

Наиболее ощутимые подземные толчки были зафиксированы вечером во вторник, 26 января. Сейсмологи отметили, что один из эпицентров землетрясений находился в 11 км от города Гранада, пишет RT.

Самые мощные толчки были зарегистрированы поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

Премьер-министр страны Педро Санчес на своей странице в Twitter попросил жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Он выразил надежду, что «скоро всё вернется в норму».

Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью телеканалу TVE назвал ситуацию «тревожной», но также призвал сохранять спокойствие.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало, отмечает телеканал «Звезда».

В Андалусии с декабря 2020 года зафиксировано более 150 небольших землетрясений, пишет НСН.

Ранее, 26 января, сейсмологи зафиксировали два землетрясения рядом с Курильскими островами и на Сахалине. Магнитуда подземных толчков достигала 3,9.