Количество ДТП в Приморье из-за циклона выросло на 56,5%

Осадки в виде снега и снега в дождем, которые принес циклон в Приморье, спровоцировали около 70 аварий за минувшие сутки, что превысило количество ДТП за аналогичный период 2020 года более чем на 50%. Об этом в среду, 27 января, сообщило управление МВД по региону.

«Во вторник на дорогах Приморского края зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия: два — с пострадавшими, 70 — с материальным ущербом. Погибших нет, три человека получили травмы различной степени тяжести. <...> По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по количеству ДТП составил 56,5%», — говорится в сообщении.

Как уточнили в дорожной полиции, на утро среды повреждения получили 143 автомобиля.

Во Владивостоке из-за прошедшего снега с дождем городские дороги превратились в ледяной каток, образовались 10-балльные пробки. Муниципальные службы продолжают обрабатывать дороги песко-соляной смесью и жидким химреагентом.

Второй день подряд из-за непогоды отменяются свыше 30 автобусных рейсов, накануне внутренние авиарейсы были отменены или задерживались.

Движение фур ограничено на объездной трассе во Владивостоке, также въезд большегрузным автомобилям запрещен и в приморский Артём.

Ранее, 27 января, метеорологи распространили штормовое предупреждение из-за надвигающегося на Приморье снежного циклона, который может принести до полуторамесячной нормы осадков.

Отмечается, что вечером 28 января, а также ночью и днем 29 января на большей территории региона ожидаются сильные снегопады. Ветер на побережье усилится до 25–30 м/с, во Владивостоке и на мысах — до 35–38 м/с. На дорогах возможны гололедица и снежный накат.