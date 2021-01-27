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СК начал проверку по факту нападения собак на ребенка в Улан-Удэ

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Следователи в Улан-Удэ начали проверку по факту нападения собак на девятилетнюю девочку. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

По данным ведомства, 26 января пострадавшая возвращалась из школы в микрорайоне Забайкальский, когда на нее набросилась стая собак. Местный житель спас ребенка, ему удалось отогнать животных. После этого он оказал девочке помощь.

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Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение Детской республиканской клинической больницы, врачи зафиксировали у нее раны головы и бедра. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное, пишет REGNUM.

Как рассказал телеканалу «360» отец пострадавшей девочки, было три собаки — они укусили девочку за голову, прокусили ей ногу в двух местах.

В ведомстве уточнили, что если на ребенка напали бродячие собаки, будет возбуждено уголовное дело, которое объединят с ранее открытым делом о халатности чиновников администрации Улан-Удэ. Если это были домашние животные, то будет установлены владельцы, которых привлекут к ответственности.

К охране школьников от собак привлекли народных дружинников и казаков. Работают группы отлова. Ранее в мэрии Улан-Удэ сообщили REGNUM об отлове двух из трех напавших собак. Предварительно установлено, что они имеют хозяев.

23 декабря 2020 года в поселке Зверосовхоз Улан-Удэ стая бродячих собак едва не убила 20-летнюю девушку. С множественными рваными ранами пострадавшую экстренно госпитализировали, а после отправили спецбортом на лечение в Москву. Ей предстоит пластика лица, уточняет сайт kp.ru.

В тот же день в том же микрорайоне собаки покусали 11-летнего мальчика, его также перевезли для лечения в Москву с серьезными ранами ног.

С 25 декабря в Улан-Удэ действует режим повышенной готовности: на вирус бешенства проверяются собаки, обитающие за пределами частных территорий, пишет «Федеральное агентство новостей».

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