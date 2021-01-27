Безос требует за судебные издержки от брата своей возлюбленной $1,7 млн

Основатель Amazon Джефф Безос намерен получить $1,7 млн компенсации от брата своей возлюбленной Лорен Санчес Майкла Санчеса за судебные издержки, которые были вызваны утечкой информации о его личной жизни, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению адвоката Санчеса Тома Уоррена, такое требование «неприлично и даже абсурдное».

В январе 2019 года бизнесмен объявил о разводе с женой и перестал скрывать роман с бывшей телеведущей, 49-летней Лорен Санчес.

Это заявление упредило публикацию National Enquirer об изменах Безоса супруге. Издание уверяло, что за 48 часов до объявления предпринимателя оно предупредило его о собранном компромате. В свою очередь миллиардер завил, что таблоид шантажирует его и угрожает опубликовать интимные фотографии.

Безос инициировал расследование утечки, так как подозревал, что источником был брат Санчес, который активно поддерживает американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что не знал о расследовании National Enquirer.

Конфликт Трампа с Amazon начался еще во время его первой предвыборной гонки. Американский лидер не раз выражал недовольство тем, что компания, как он полагает, платит низкие налоги, и критиковал газету The Washington Post за якобы неправдивые публикации. Издание принадлежит Безосу.

29 марта 2020 года, по информации газеты Wall Street Journal,Санчес подал в суд на издательство American Media Inc (AMI), заявившее, что он был источником попавшей в распоряжение таблоида National Enquirer информации о внебрачных отношениях своей сестры и миллиардера и получил от таблоида $200 тыс.