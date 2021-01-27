Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ
Мир
Британия введет обязательный карантин в отелях для прибывающих из 30 стран
Экономика
Американский экономист спрогнозировал обвал доллара
Общество
Специалисты констатировали уменьшение площади хвойных лесов в России
Мир
Администрация Байдена проанализирует санкции против представителей МУС
Мир
Военные полицейские РФ обезопасили движение по трассе М-4 в Сирии
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снежного циклона
Мир
Два сенатора США предложили принять резолюцию с осуждением Трампа
Спорт
Хабиб Нурмагомедов сохранил первую строчку рейтинга UFC

Безос требует за судебные издержки от брата своей возлюбленной $1,7 млн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель Amazon Джефф Безос намерен получить $1,7 млн компенсации от брата своей возлюбленной Лорен Санчес Майкла Санчеса за судебные издержки, которые были вызваны утечкой информации о его личной жизни, сообщает агентство Bloomberg.

Голый король: основатель Amazon объявил СМИ войну за право на частную жизнь
Богатейший человек мира обвинил медиахолдинг в шантаже из-за интимных снимков

По мнению адвоката Санчеса Тома Уоррена, такое требование «неприлично и даже абсурдное».

В январе 2019 года бизнесмен объявил о разводе с женой и перестал скрывать роман с бывшей телеведущей, 49-летней Лорен Санчес.

Это заявление упредило публикацию National Enquirer об изменах Безоса супруге. Издание уверяло, что за 48 часов до объявления предпринимателя оно предупредило его о собранном компромате. В свою очередь миллиардер завил, что таблоид шантажирует его и угрожает опубликовать интимные фотографии.

Безос инициировал расследование утечки, так как подозревал, что источником был брат Санчес, который активно поддерживает американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп заявил, что не знал о расследовании National Enquirer.

Конфликт Трампа с Amazon начался еще во время его первой предвыборной гонки. Американский лидер не раз выражал недовольство тем, что компания, как он полагает, платит низкие налоги, и критиковал газету The Washington Post за якобы неправдивые публикации. Издание принадлежит Безосу.

29 марта 2020 года, по информации газеты Wall Street Journal,Санчес подал в суд на издательство American Media Inc (AMI), заявившее, что он был источником попавшей в распоряжение таблоида National Enquirer информации о внебрачных отношениях своей сестры и миллиардера и получил от таблоида $200 тыс.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021