Президент Татарстана опубликовал мем с самим собой

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» мем, посвященный Дню студента.

На снимке глава республики изображен со своим предшественником, первым президентом республики Минтимером Шаймиевым, который что-то рассказывает ему, широко разведя при этом руки.

«Когда старшекурсник рассказывает, каких размеров конспекты он писал в свое время», — гласит подпись к фото.

Также Минниханов в своем посте поздравил студентов с праздником.

Ранее, 20 января, Институт прогрессивного образования отправил в Минпросвещения письмо с предложением ввести для госслужащих в сфере образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». Предполагается, что на занятиях будут затронуты такие вопросы, как геймификация, основы ведения современных социальных сетей на примере TikTok, молодежный сленг, актуальные мемы и медийные личности Instagram.