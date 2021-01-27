Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Великобритании поддержал договоренность России и США о ДСНВ
Мир
Британия введет обязательный карантин в отелях для прибывающих из 30 стран
Экономика
Американский экономист спрогнозировал обвал доллара
Общество
Специалисты констатировали уменьшение площади хвойных лесов в России
Мир
Администрация Байдена проанализирует санкции против представителей МУС
Мир
Военные полицейские РФ обезопасили движение по трассе М-4 в Сирии
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снежного циклона
Мир
Два сенатора США предложили принять резолюцию с осуждением Трампа
Спорт
Хабиб Нурмагомедов сохранил первую строчку рейтинга UFC

Специалисты констатировали уменьшение площади хвойных лесов в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние 12 лет в России специалисты отметили уменьшение площади хвойных и рост площади лиственных лесов. Такие данные содержатся в сообщении Рослесинфорга.

Хитрые леса: как в России восстанавливают деревья после вырубок и пожаров
В этом году на эти цели регионам было выделено более 6 млрд рублей

Отмечается, что с 2009 года площадь основных лесообразующих пород (хвойных, твердолиственных и мягколиственных) в России выросла примерно на 800 тыс. га — с 691,6 до 692,4 млн га.

Также ведомство уточнило, что в 2009–2013 годах хвойными породами было занято более 526 млн га, в 2019 году они занимали 521,7 млн га.

Также сообщается, что с 2009 года снизились запасы лиственницы, сосны, ели и кедра, но выросло число берез, осин, а также дуба и бука, пишет «РИА Новости».

В сообщении говорится, что трудно связать изменение состава пород с каким-то одним фактором. На это влияют вырубки, пожары, запаздывание лесовосстановления, а также изменение климата.

14 января сообщалось, что вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по совершенствованию охраны лесов от пожаров.

1_GettyImages-1173544006
Всемирный день защиты лесов
Международный день лесов отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден ООН в 2012 году с тем, чтобы еще раз напомнить человечеству о проблеме уничтожения деревьев и связанного с ним сокращения биоразнообразия на земле. Если скорость вырубки не сократится, экосистема, которая является домом для подавляющего большинства сухопутных организмов, изменится безвозвратно. Мир, который мы можем потерять навсегда, — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/borchee
2_GettyImages-1136331922
Бамбуковый лес
Бамбуковый лес Сагано в Киото — предмет особой гордости японцев. Он занимает территорию в 16 кв. км и со всех сторон окружен мегаполисами. Заповедник находится под охраной государства, гулять по нему свободно нельзя, только по огороженным аллеям
Фото: Getty Images/EyeEm/Tawatchai Prakobkit
3_GettyImages-886065966
Осенний лес
Национальный парк Мон-Сен-Бруно в канадском Квебеке славится богатой флорой и фауной. Здесь насчитывается 574 вида растений, 24 из них — вымирающие, 38 видов млекопитающих и 234 вида птиц, семь видов рептилий и 13 видов рыб
Фото: Getty Images/mirceax
4_20090406_gaf_u38_6528
Национальный парк «Секвойя»
Американский национальный парк «Секвойя», расположенный на склонах гор Сьерра-Невада, известен гигантскими экземплярами деревьев. «Генерал Шерман», растущий в роще под названием «Гигансткий лес», — самое большое по объему древесины дерево на планете. «Генерал Грант», обитающий в соседнем национальном парке «Кингс-Каньон», чуть меньше и занимает второе место в мире по объемам
Фото: Global Look Press/Craig Lovell
5_20160531_gaf_u39_547-2
Криволесье в Западной Польше
Криволесье — роща сосен необычной формы, неподалеку от польской деревни Нове Царново. Несколько сотен деревьев у основания изогнуты на 90 градусов и повернуты на север. Вокруг них растут обычные деревья. Говорят, что эта аномалия — творение рук человеческих. Похожая аномалия наблюдается на Куршской косе, где можно погулять по Танцующему лесу
Фото: Global Look Press/dpa/Lars Halbauer
6_GettyImages-82821365
Тропический лес
Самый крупный в мире тропический лес растет на берегах реки Амазонки в Южной Америке. Он занимает площадь в 5,5 млн кв. км и располагается на территории девяти государств. Здесь наблюдается самое большое биоразнообразие на планете — 40 тыс. видов растений, 3 тыс. видов рыб, порядка 1,3 тыс. видов птиц, несколько сотен видов млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, более 100 тыс. видов беспозвоночных, 16 тыс. видов деревьев
Фото: Getty Images/Siegfried Layda
7_GettyImages-1072495350
Утонувший лес (озеро Каинды)
Лес, утонувший в озере Каинды в горах Алатау, всегда привлекал множество туристов. Затопление произошло в 1911 году, после того как ущелье во время землетрясения было перегорожено оползнем. Воды озера могут менять свой цвет от зеленого до ярко-голубого, а их температура не превышает +6 градусов
Фото: Getty Images/Lukas Bischoff
8_GettyImages-661732956
Лес «Кровь дракона», остров Сокотра
Лес «Кровь дракона» на острове Сокотра в Индийском океане — одно из самых необычных мест на земле. Особенности климата и долгая изоляция сформировали здесь уникальный растительный и животный мир, состоящий преимущественно из эндемиков. У берегов острова добывают самый редкий на планете жемчуг — черный со свинцовым отливом
Фото: Getty Images/znm
9_GettyImages-673180358
Олимпийский Национальный Лес, Вашингтон
Национальный парк «Олимпик», расположенный в американском штате Вашингтон, знаменит своим биологическим разнообразием. Благодаря длительной изоляции полуострова от материка на нем сформировалась особая флора и фауна. Среди обитающих здесь видов — 15 эндемиков-животных и восемь эндемиков-растений
Фото: Getty Images/RomanKhomlyak
10_RIAN_137652
Березовый лес
К началу XXI века человек уничтожил около 50% площадей лесов, ранее существовавших на земле...
Фото: РИА Новости/Юрий Кавер
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021