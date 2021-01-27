Специалисты констатировали уменьшение площади хвойных лесов в России

За последние 12 лет в России специалисты отметили уменьшение площади хвойных и рост площади лиственных лесов. Такие данные содержатся в сообщении Рослесинфорга.

Отмечается, что с 2009 года площадь основных лесообразующих пород (хвойных, твердолиственных и мягколиственных) в России выросла примерно на 800 тыс. га — с 691,6 до 692,4 млн га.

Также ведомство уточнило, что в 2009–2013 годах хвойными породами было занято более 526 млн га, в 2019 году они занимали 521,7 млн га.

Также сообщается, что с 2009 года снизились запасы лиственницы, сосны, ели и кедра, но выросло число берез, осин, а также дуба и бука, пишет «РИА Новости».

В сообщении говорится, что трудно связать изменение состава пород с каким-то одним фактором. На это влияют вырубки, пожары, запаздывание лесовосстановления, а также изменение климата.

14 января сообщалось, что вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по совершенствованию охраны лесов от пожаров.