В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за снежного циклона

Метеорологи распространили штормовое предупреждение из-за надвигающегося на Приморье снежного циклона, который может принести до полуторамесячной нормы осадков. Об этом в среду, 27 января, сообщается на сайте Примгидромета.

Отмечается, что вечером 28, ночью и днем 29 января на большей территории края ожидаются сильные снегопады.

Ветер на побережье усилится до 25–30 м/с, во Владивостоке и на мысах — порывами до 35–38 м/с. На дорогах края гололедица и снежный накат.

Руководитель Примгидромета Борис Кубай, которого цитирует пресс-служба учреждения, рекомендовал жителям края в четверг и пятницу остаться дома и не пользоваться личным транспортом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что постепенное понижение температуры с 28 января, сильное падение атмосферного давления к выходным и отсутствие солнечных дней ожидаются в центре Европейской России.