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Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

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Россия с 27 января возобновила регулярное авиасообщение, которое было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции, с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией, передает телеканал «Известия».

Отмечается, что правительство России сняло ограничения на въезд для граждан этих стран. Таким образом, ожидается по два рейса в неделю по направлениям Москва–Ханой, Москва–Дели, Москва–Хельсинки и Санкт-Петербург–Хельсинки.

Три раза в неделю рейсы будут вылетать по направлениям Москва–Дели, а также ожидается увеличение до трех рейсов в неделю по направлению Москва–Каир.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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