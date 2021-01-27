Иномарка на скорости врезалась в столб на юге Москвы

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП на юге Москвы. Об этом в среду, 27 января, сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла около дома №3, строение 9 по Нагорному проезду в районе станции метро «Нагатинская». Автомобиль марки Daewoo Matiz на скорости врезался в столб около пешеходного перехода. В результате один человек скончался, еще двое получили травмы.

По неподтвержденным данным, водитель и пассажиры могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением, отмечает телеканал «360». Уточняется, что погиб один из пассажиров.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

25 января сообщалось, что в Москве в результате ДТП с участием трамвая пострадал пятилетний ребенок. Предварительно установлено, что ребенок отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем. О характере полученных им травм не сообщается.